Qu’est-ce que « I’m Feeling Curious » sur Google ?

La recherche « I’m Feeling Curious » est une fonctionnalité amusante et originale proposée par Google. En tapant cette phrase dans la barre de recherche, vous découvrirez des faits intéressants et aléatoires ou des anecdotes insolites. Pour en savoir plus, il vous suffit d’aller sur Google, de taper « I’m Feeling Curious » et d’appuyer sur Entrée. Si vous souhaitez découvrir encore plus de faits étonnants, cliquez sur « Ask Another Question » (poser une autre question) pour obtenir une nouvelle information insolite. Notons que les réponses sont toujours en anglais même en utilisant le moteur de recherche en français.

Pourquoi utiliser cette fonction ?

Cette fonctionnalité a plusieurs avantages :

Elle permet de lutter contre l’ennui

Elle propose des connaissances nouvelles rapidement

Elle suscite la curiosité pour des sujets variés

Fonctionnement de « I’m Feeling Curious »

Sur les requêtes telles que « fun facts » ou « I’m feeling curious », le moteur de recherche affiche au hasard des questions ou réponses en langage naturel, avec la réponse dans une bulle de texte. Voici deux exemples :

Question : Quelle est la hauteur du mont Everest ?

Réponse : Le mont Everest mesure environ 8 848 mètres de haut.

Question : Quel est le plus petit pays du monde ?

Réponse : Le Vatican est le plus petit pays du monde, avec une superficie d’environ 44 hectares.

D’autres surprises cachées de Google

En plus de la fonctionnalité « I’m feeling curious », Google propose d’autres « easter eggs » (œufs de Pâques) amusants et intéressants :

Le bouton « I’m Feeling Lucky » ( J’ai de la chance sur Google.fr) sur la page d’accueil du moteur de recherche. En passant votre souris dessus, le bouton change de forme comme une machine à sous pour afficher différentes versions telles que « Je veux jouer », « J’ai faim » ou encore « Je veux des doodles ». En cliquant sur le bouton à ce moment-là, vous serez redirigé vers une page spécifique en fonction de votre choix.

sur Google.fr) sur la page d’accueil du moteur de recherche. En passant votre souris dessus, le bouton change de forme comme une machine à sous pour afficher différentes versions telles que « Je veux jouer », « J’ai faim » ou encore « Je veux des doodles ». En cliquant sur le bouton à ce moment-là, vous serez redirigé vers une page spécifique en fonction de votre choix. La recherche de « Do a barrel roll » qui fait tourner l’écran de résultats de recherche à 360 degrés.

» qui fait tourner l’écran de résultats de recherche à 360 degrés. Quand vous tapez « I’m feeling curious », vous avez une flèche sous le bouton « Ask Another Question » qui vous propose des jeux (snake, pacman, solitaire…) ainsi que des outils (méditation, pile ou face, lancé de dés…).

N’hésitez pas à explorer ces différentes fonctionnalités cachées de Google pour passer un bon moment et assouvir votre soif de connaissances. Qui sait, vous pourriez tomber sur des faits inattendus qui égayeront votre journée ou vous impressionneront par leur originalité !